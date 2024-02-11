تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم.. الأماكن وآخر موعد للتقديم

بدأت مديرية التربية والتعليم في تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المقرر أن تستمر لمدة 15 يومًا، بحسب ما أعلنته الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، إذ حددت المديرية أماكن معينة لاستقبال طلبات التظلمات في كل إدارة تعليمية على حدة تيسيرًا على أولياء الأمور، ومنعًا للزحام والتكدس.

أماكن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان سابق لها، أماكن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في مختلف الإدارات التعليمية، والتي بدأت في استقبال تظلمات طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023/2024 كالآتي:

- تظلمات مدارس إدارة غرب الفيوم بمدرسة الصداقة الفرنسية.

- تظلمات إدارة شرق الفيوم بمدرسة صلاح سالم الثانوية.

- تظلمات إدارة إطسا التعليمية بمركز التدريب بمدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل الإعدادية.

- تظلمات إدارة طامية التعليمية بمدرسة طامية الإعدادية الجديدة.

- تظلمات إدارة سنورس التعليمية بمدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي الثانوية.

- تظلمات إدارة أبشواي التعليمية بمدرسة العبور الابتدائية.

- تظلمات إدارة يوسف الصديق التعليمية بالمركز الاستكشافي بمدرسة الشواشنة الإعدادية.

الأوراق المطلوبة لتظلمات الشهادة الإعدادية

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ الأوراق المطلوبة للتظلم تتضمن الآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- رقم جلوس الطالب.

- رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية

وكشفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّ رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 لكل مادة يبلغ 35 جنيهًا.

آخر موعد لتظلمات الشهادة الإعدادية

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنّ آخر موعد لتظلمات الشهادة الإعدادية 2024 يوم الأحد 25 فبراير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم بلغت نحو 78.9%، وذلك بعدما اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم رسميًا، وحصل 33 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية في جميع المواد.