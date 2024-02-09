أماكن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات.. تستمر 15 يوما

شهدت محافظات مصر، إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، وحددت وزارة التربية والتعليم، أماكن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات التي تستمر لمدة أسبوعين.

وحددت مديريات التربية والتعليم، أماكن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات لمدة 15 يومًا، بعد دفع رسوم التظلمات وقدرها 35 جنيهًا، وتقديم صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، ثم يحدد موعدًا للطالب للنظر في إعادة التصحيح ورقة إجابته في المادة المتظلم عليها.

أماكن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات

وأعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أماكن التظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات التي جاءت كما يلي:

أماكن التظلمات في القاهرة والجيزة

جميع الإدارات التعليمية التابع لها الطالب بالقاهرة، ومقر مديرية التربية والتعليم في الجيزة والإدارات التعليمية التابعة لها.

تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظات الدلتا

القليوبية: مقر مديرية التربية والتعليم في القليوبية .

المنوفية: مديرية التربية والتعليم في شبين الكوم.

الغربية: مديرية التربية والتعليم في مدينة طنطا.

الدقهلية: مديرية التربية والتعليم في مدينة المنصورة.

الشرقية: مديرية التربية والتعليم في مدينة الزقازيق.

تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظات غرب الدلتا

مطروح: مديرية التربية والتعليم في مطروح.

الإسكندرية: الإدارات التعليمية في مدن محافظة الإسكندرية.

البحيرة: مقر مديرية التربية والتعليم في البحيرة.

كفر الشيخ: مقر مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ.

الغربية: مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة طنطا.

دمياط: مقر مديرية التربية والتعليم في مدينة دمياط.

تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظات القناة

بورسعيد: مديرية التربية والتعليم في بورسعيد.

الإسماعيلية: مديرية التربية والتعليم في مدينة الإسماعيلية.

السويس: مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس.

شمال سيناء: مديرية التربية والتعليم في مدينة العريش.

جنوب سيناء: مديرية التربية والتعليم في الطور.

تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظات الصعيد

الفيوم: مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة الفيوم.

بني سويف: مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة بني سويف.

المنيا: مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة المنيا.

أسيوط: مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة أسيوط.

سوهاج: مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة سوهاج.

قنا: مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة قنا.

الأقصر: مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة الأقصر.

أسوان: مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة أسوان.

البحر الأحمر: مقر مديرية التربية والتعليم في مدينة الغردقة.