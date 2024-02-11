تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية.. آخر موعد 19 فبراير

انطلقت تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية اليوم، وتستمر حتى 19 فبراير الجاري، حيث تستقبل مدرسة هدي شعراوي الراغبين في التظلم، وتم تخصيص اليوم الأحد لطلاب الصف الثالث الإعدادي بإدارتي بنها وقها.

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية انطلقت اليوم في مدرسة هدى شعراوي ببنها.

جدول تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

أشارت وكيل وزارة التعليم إلى أن جدول تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 للراغبين في التظلم على درجات الفصل الدراسي الأول لمدة 10 أيام كالتالي:

- الأحد 11 فبراير: استقبال تظلمات إدارتي بنها وقها.

- الاثنين 12 فبراير: تظلمات إدارتي طوخ وكفر شكر.

- الثلاثاء 13 فبراير: تظلمات إدارة شرق شبرا الخيمة.

- الأربعاء 14 فبراير: تظلمات إدارة غرب شبرا الخيمة.

- الخميس 15 فبراير: تظلمات إدارة القناطر الخيرية وقليوب.

- السبت 17 فبراير: إدارة الخانكة والعبور.

- الأحد 18 فبراير: إدارة شبين القناطر والخصوص.

- الاثنين 19 فبراير: التخلفات لجميع الإدارات.

تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في القليوبية

وأكدت وكيل وزارة التعليم أن لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية تقوم بتحديد يوم لاطلاع ولي الأمر على ورقه الإجابة، على أن ترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطلاب المعدلة درجاتهم فقط، ويحضر ولي الأمر ومعه صورة البطاقة الشخصية يوم الاطلاع المحدد من لجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير بجوار ديوان محافظة القليوبية ومجمع المصالح، للاطلاع على ورقة الإجابه مع عدم اصطحاب الهاتف.