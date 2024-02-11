أماكن ورسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن أماكن دفع رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية، والتي تستمر لمدة 15 يوما، ليكون آخر موعد لتلقي التظلمات 18 فبراير الجاري.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه يجري عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالدقهلية من خلال التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب ودفع تكاليف التظلم للمادة الواحدة والتي بلغت لكل مادة 35 جنيها.

وأشارت إلى أنه يجري دفع التكاليف الخاصة بتظلمات الشهادة الإعدادية في الأماكن الآتية:

- الإدارة التعليمية بالسنبلاوين

- الإدارة التعليمية بالمنصورة

- الإدارة التعليمية بطلخا

- الإدارة التعليمية بأجا

- الإدارة التعليمية بميت غمر

- الإدارة التعليمية بمنية النصر

- الإدارة التعليمية بالجمالية

- الإدارة التعليمية بالمطرية

- الإدارة التعليمية بالمنزلة

- الإدارة التعليمية بدكرنس

- الإدارة التعليمية ببلقاس

- الإدارة التعليمية بشربين

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية

وأضافت المديرية أنه بعد أن يقوم الطالب أو ولي الأمر بدفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالتظلمات في الإدارة التعليمية، يتم تحديد موعد لعمل التظلم للطالب ويتوجه الطالب إلى كنترول المديرية في مبنى المديرية بالمنصورة وعمل التظلم.