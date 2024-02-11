فيلم درويلة يحافظ على المركز الثامن في قائمة إيرادات السينما لليوم الثاني

يواصل فيلم درويلة بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، الحفاظ على المركز الثامن في شباك التذاكر لليوم الثاني على التوالي.

فيلم درويلة يحافظ على المركز الثامن

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن» إن فيلم درويلة جاء أمس، في المركز الثامن لليوم الثاني على التوالي، بإيرادات بلغت 71 ألف جنيه.

يذكر أن فيلم درويلة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وأيتن عامر وحسني شتا ومسلم وإبرام سمير، من تأليف وإنتاج محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل.

ينافس فيلم درويلة في شباك التذاكر بجانب عدد من الأفلام من بينها ليلة العيد ليسرا والحريفة وأنف وثلاث عيون والإسكندراني لأحمد العوضي وأبونسب لمحمد إمام وغيرها من الأفلام.