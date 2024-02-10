فيلم درويلة يتراجع إلى المركز الثامن في ثالث أيام عرضه بالسينمات

تراجع فيلم «درويلة» للفنان عمرو عبد الجليل إلى المركز الثامن في ترتيب شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، بعدما كان يحتل المركز السادس، وذلك بعدما تم طرحه أول أمس 8 فبراير في دور العرض.

فيلم «درويلة» في المركز الثامن

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم «درويلة» تراجع يوم أمس إلى المركز الثامن، حيث حقق إيرادات 131 ألف جنيه فقط.

فيلم درويلة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وأيتن عامر وحسني شتا وإبرام سمير ومسلم، ومن تأليف وإنتاج محمد دياسطي وإخراج معوض إسماعيل .

يذكر أن الفنان عمرو عبد الجليل ينتظر خلال الأيام المقبلة عرض فيلمه الجديد «وقت إضافي»، الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين وعمرو عبد الجليل وعدد آخر من الفنانين.