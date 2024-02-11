مرض غامض على متن سفينة سياحية بالولايات المتحدة.. هل ظهر الوباء المحتمل؟

حالة من القلق تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا داخل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وذلك على هامش انتشار مرض غامض في الجهاز الهضمي على متن سفينة سياحية متجهة إلى هاواي، والذي أدى إلى إصابة 154 شخصًا على الأقل حتى يوم السبت، بحسب ما كشفت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

تفاصيل المرض على متن السفينة

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تجري المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التحقيق في تفشي المرض على نطاق واسع على متن السفينة كوين فيكتوريا، التي تديرها شركة كونارد كروز لاين، وهي شركة شحن ورحلات بحرية بريطانية مقرها في ساوثامبتون، إنجلترا، وفقًا لـ ABC.

وقد غادرت السفينة، وهي تحمل نجو 1824 راكبًا و967 من أفراد الطاقم، من ميناء فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية في 22 يناير الماضي، فيما متوقع أن تصل إلى وجهتها النهائية في هونولولو في 12 فبراير الجاري، ولا يزال سبب المرض مجهولا، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

وفي يوم الجمعة، أفيد عن إصابة 139 شخصًا بالمرض الغامض الذي لم يتم الكشف عن هويته، لكن هذا العدد قفز إلى 154 يوم السبت أي منذ ساعات، حيث يعاني إجمالي 129 راكبًا و25 من أفراد الطاقم الآن من أعراض مثل الإسهال والقيء.

برنامج طارئ على السفينة

وبحسب ما ذكرته شبكة «أي بي سي نيوز» الأمريكية، إن الولاية القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية تجبر الأطقم الطبية على متن السفن السياحية، بالإبلاغ عن حالات أمراض الجهاز الهضمي، فيما أكد المسؤولون عن السفينة، أنهم قاموا بتفعيل إجراءات الصحة والسلامة المعززة الخاصة بهم، ويعملون على زيادة إجراءات التنظيف والتطهير.

كما تم عزل الركاب المرضى وطاقم السفينة بجانب إبلاغ الركاب الحاليين وطاقم السفينة بالوضع على متن الملكة فيكتوريا، وذلك اعتماد على برنامج تعقيم السفن التابع لمراكز مكافحة الأمراض الأمريكية والوقاية منها، والذي من شأنه يقوم بمراقبة الوضع ومراجعة استجابة السفينة وإجراءات الصرف الصحي.

ويعد ذلك بمثابة التفشي الثاني لمرض خلال رحلة بحرية حتى الآن بهذا العام، والذي أبلغت عنه مركز السيطرة على الأمراض، ففي الشهر الماضي تم الإبلاغ عن مرض 100 شخص، بما في ذلك 92 راكبًا وثمانية من أفراد الطاقم، خلال رحلة بحرية أبحرت في الفترة من 3 إلى 12 يناير، حسبما قال مركز السيطرة على الأمراض، وفي العام الماضي سجلت 13 حالة تفشٍ لأمراض على متن السفن السياحية معظمها بسبب النوروفيروس.