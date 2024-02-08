الأطقم الطبية: تحسين الدخول يرتقي بالصحة

ثمَّنت الأطقم الطبية، من أطباء وتمريض والعاملين فى القطاع الصحى، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق أكبر حزمة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لمساعدة العاملين فى الخدمات الطبية على مواجهة أعباء المهنة، مؤكدين أنها جاءت فى التوقيت المناسب، وتُعد انتصاراً لكوادر القطاع الصحى.

«الجزار»: تعكس شعور الرئيس بالأعباء التى نواجهها

وقال الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن حزمة القرارات التاريخية للرئيس أثلجت صدور ملايين المصريين، وخاصة العاملين بالأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين، مؤكداً أنها تعكس شعور الرئيس بالأعباء التى يواجهها العاملون فى المجال الطبى، إلى جانب ما يعانيه المواطن البسيط فى ظل أزمة اقتصادية عالمية، مشيراً إلى أن حزمة القرارات الجديدة ليست الأولى فى عهد الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات لتوفير غطاء آمن وحماية اجتماعية للمواطنين من أجل حياة كريمة.

وقال الدكتور أحمد أنور، أمين عام نقابة الأطباء بالقليوبية، إن القرارات تُعد انتصاراً للمهنة وتدعم القطاع الصحى، فضلاً عن دورها فى الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، وبخاصة الفرق الطبية والعاملين بالقطاع الصحى، لا سيما فى ظل ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، مشيراً إلى أن القرارات تأتى فى إطار حرص الرئيس على توفير شبكة من الأمان الاجتماعى لكل الفئات فى ظل الاهتمام غير المسبوق بملف الرعاية الاجتماعية والصحية، وزيادة بدل المخاطر والعدوى وبدلات المبيت.

ودعا الدكتور مجدى ثابت، نقيب الصيادلة بالقليوبية، الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أى تلاعب من قبَل ضعاف النفوس حتى يشعر المواطن البسيط بثمار القرارات التاريخية للرئيس بزيادة الأجور والمعاشات، فيما قالت سعاد سليمان، ممرضة بكفر الشيخ، إنّ حزمة القرارات التى أعلنها الرئيس بمثابة انتصار للمواطن وأصحاب المعاشات ومحدودى الدخل، فضلاً عن أصحاب المهن الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية بما يشمل الأطباء والممرضين والمعلمين، لافتةً إلى أنّ الملايين يشكرون الرئيس بعد هذه الخطوة المهمة المتمثلة فى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة الرواتب من 1000 لـ1200 جنيه، ورفع المعاشات 15%.

«عفاف»: ننتظر ضبط إيقاع الأسواق ومواجهة جشع التجار

وأوضحت عفاف أحمد، ممرضة بكفر الشيخ، أنّ القرارات تُظهر مدى اهتمام القيادة السياسية بحجم الضغوط الكبيرة التى يتعرض لها المواطنون بسبب الأزمة المالية العالمية وارتفاع الأسعار، وتطمئنهم بأنّ الدولة تشعر بهم وبمعاناتهم، متمنيةً ضبط إيقاع الأسواق، والسيطرة على جشع التجار، لكى يشعر المواطن بأنّ زيادة الأجور تؤتى ثمارها.

وقال الدكتور أحمد عبدالمالك، نقيب الأطباء بالبحر الأحمر، إن قرارات الرئيس بتخصيص مليارات الجنيهات لزيادة أجور الأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية أثلجت قلوب الجميع، لافتاً إلى سعادة الأطباء بحزمة القرارات التى جاءت فى مصلحة العمل وستُضفى مناخاً من الرضا بين العاملين بجميع المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الطبية بمدن البحر الأحمر، متابعاً: «هناك زيادة فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وأخرى تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيت، وقد جاءت فى وقتها لمواجهة تقلبات الأسعار، وهو قرار رب الأسرة الذى يشعر بأفراد أسرته».

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، بقرار الرئيس زيادة المرتبات وتخصيص مليارات الجنيهات للأطباء وأعضاء المهن الطبية والتمريض، لافتاً إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع التطوير فى المنظومة الصحية التى شهدتها محافظة البحر الأحمر من تطوير مستشفيات الغردقة العام والقصير وسفاجا والشلاتين المركزى ومستشفى الحميات بتكلفة تقدر بمليارات الجنيهات.

وأكدت نادية أنور، نقيب تمريض الغربية، أن طاقم التمريض يحظى بعناية الرئيس السيسى منذ توليه الحكم، مشيرة إلى تخصيص 15 مليار جنيه كزيادة إضافية لأجور الأطباء والتمريض ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية المقدرة بـ180 مليار جنيه، ما يساعد على الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأشارت إلى أن زيادة رواتب أطقم التمريض بمختلف المستشفيات والمنشآت الصحية أسعدتهم، لافتة إلى أن تلك القرارات هدفها تحسين مستوى المعيشة للتمريض ورفع المعاناة عن كاهلهم: «فوجئنا بزيادة الرواتب وبدل السهر من 30 إلى 100 جنيه».

وقال يوسف رمضان، ممرض بمستشفى المنيا، إن قرار الرئيس خطوة مهمة لتعزيز القطاع الصحى فى محافظة المنيا، ويُعد إنجازاً استثنائياً يُحسب له ويعكس اهتمامه بتطوير المنظومة الصحية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين. وأكد محمد على، ممرض، أن زيادة أجور الممرضين ستسهم فى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وتقليل فترات الانتظار، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بشكل عام. وتابع: «هذه القرارات ستتيح المزيد من فرص العمل للشباب فى مجال التمريض، ما يؤدى إلى خفض معدلات البطالة وخلق فرص اقتصادية جديدة».

وقال مصطفى خلف، ممرض، إنّ قرار الرئيس السيسى بزيادة أجور التمريض يعكس حرصه على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، ويؤكد أهمية دور الكوادر التمريضية فى المنظومة الصحية، وتابع: «نثمِّن ونُشيد بقرار الرئيس السيسى، ونأمل أن يُسهم هذا القرار فى الارتقاء بالخدمات الصحية فى المنيا».