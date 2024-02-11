ضبط 17 طن مخلل و6 أطنان أسمدة مجهولة المصدر في البحيرة

نفذ كامل غطاس، السكرتير العام المساعد في محافظة البحيرة، حملات تموينية مكبرة بمراكز دمنهور وشبراخيت والرحمانية، ما أسفر عن تحرير 31 محضراً، تنوعت بين نقص وزن، وعدم نظافة، وعدم مطابقة المواصفات، إضافة إلى ضبط مخابز بلدية لتصرفها فا كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم.

وشدد السكرتير العام المساعد على أهمية ىستمرار وتكثيف الحملات التموينية، بهدف ضبط الأسواق وحماية أقوات المواطنين من جشع بعض التجار، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على توافر السلع وبخاصة السلع الاستراتيجية.

6 أطنان أسمدة مجهولة المصدر

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، اليوم الأحد، حملات تموينية في مركز شبراخيت، أسفرت عن ضبط 15 طن مخلل و6 أطنان أسمدة، و500 كيلو جرام أسمنت مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط سمن قبل طرحهم في الأسواق الموازية

وفي حملة مماثلة في مركز دمنهور، تم ضبط 600 صفيحة سمن وزن 12 كيلوجراما، تم حجبها عن التداول بالأسواق، و100 شيكارة فول مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.