إزالة 33 تعديا على الأراضي الزراعية في نطاق 8 مراكز بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات بمدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات، موجهة بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة التنسيق بين الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

حملات إزالة التعديات في البحيرة

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22، أسفرت عن إزالة 33 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت 5167 مترا مربعا بنطاق 8 مراكز.

وأسفرت الحملات عن ما يلي:

- حالتان بمساحة 2050 مترا مربعا برشيد.

- حالتان بمساحة 1162 مترا مربعا بكوم حمادة.

- 4 حالات بمساحة 960 مترا مربعا بشبراخيت.

- 4 حالات بمساحة 754 مترا مربعا بإيتاي البارود.

- 5 حالات بمساحة 100 متر مربع بحوش عيسى.

- 3 حالات بمساحة 90 مترا مربعا بالمحمودية.

- 8 حالات بمساحة 41 مترا مربعا بكفر الدوار.

- 5 حالات بمساحة 10 أمتار مربع بالرحمانية.