صبا مبارك وعصام عمر ودياب يشاركون في بطولات مسلسلات رمضان لأول مرة

يشهد السباق الرمضاني لعام 2024 خوض عدد من الفنانين لتجربة البطولة المطلقة للمرة الأولى، لينضموا إلى المنافسة القوية التي يشهدها شهر رمضان على الشاشات التلفزيونية.

صبا مبارك

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنانة صبا مبارك التي تخوض البطولة المطلقة في السباق الرمضاني للمرة الأولى، من خلال مسلسل لحظة غضب التي تقدمه بمشاركة مجموعة من الفنانين، من بينهم محمد شاهين، وعلى قاسم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

عصام عمر

وهناك أيضا الفنان عصام عمر، الذي يخوض هو الأخر البطولة للمرة الأولى في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، بمسلسل مسار إجباري الذي يقدمه بمشاركة الفنان أحمد داش، ويشارك معهم مجموعة من الفنانين من بينهم صابرين وجوري بكر، وبسمة، وخالد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

دياب

وينضم إليهم الفنان دياب، الذي يخوض هو الآخر البطولة المطلقة للمرة الأولى، في رمضان من خلال مسلسل مليحة الذي ينتمى إلى نوعية دراما الـ15 حلقة، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين، منهم أشرف زكي وحنان سليمان وغيرهم من الفنانين، من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.