حسن الرداد لـ«الوطن»: تكريمي بالأقصر أعادني لذكريات الطفولة

أعرب الفنان حسن الرداد، عن سعادته الكبيرة بتكريمه لأول مرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ13.

حسن الرداد يستعيد ذكريات طفولته

وأضاف «الرداد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعادته لا توصف بهذا التكريم لأنه يجمعه مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم لأول مرة، وفي مدينة تحمل قيمة حقيقية للتاريخ، موضحا أنه عندما حضر إلى الأقصر استعاد ذكريات طفولته والرحلات المدرسية التي كان يشارك بها.

أفريقيا كل الألوان

وانطلق مساء أمس، حفل افتتاح الدورة 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي تحمل شعار «أفريقيا كل الألوان»، وتحتفي بالسينما الأفريقية من خلال عدة مشاركات من دول أفريقية من أجل التبادل الثقافي والفني، وسط حضور فني كبير، وتحمل الدورة الحالية اسم المخرج الكبير خيري بشارة وتحتفي بمئوية فؤاد المهندس.