إيمي سمير غانم: فادي يشبهني أكتر من حسن الرداد

احتفل الفنان حسن الرداد، وزوجته إيمي سمير غانم، بمرور عام على ولادة ابنهما «فادي»، الذي ولد في نهاية شهر يناير عام 2023.

ويتساءل الجمهور بعد ولادة فادي حسن الرداد، يُشبه من في والديه، لذلك وجه «الوطن»، السؤال لوالدته إيمي سمير غانم التي قالت: «إن نجلها يشبها أكثر من حسن وأنه لم يظهر عليه طباع لشخصيته حتى الآن، لذلك لا نستطيع القول من يشبه فينا في شخصيته».

وكان حسن الرداد، كشف في وقت سابق، سبب تسمية نجله «فادي»، قائلا: «قبل أن أتعرف على إيمي، كنت ناوي أسمّي ابني فادي على اسم شقيقي الله يرحمه، وإذ كانت بنت سأسميها فادية على اسم والدتي الله يرحمها».

وفي سياق آخر، كرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دورته الـ13، الفنان حسن الرداد وزوجته ايمي سمير غانم، وذلك على مجمل أعمالهما الفنية.