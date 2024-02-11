انطلاق قافلة طبية مجانية في البحيرة تضم 10 عيادات.. اعرف المواعيد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة عن إقامة قافلة طبية مجانية بقرية محلة الأمير بمركز رشيد، يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 فبراير الجاري.

انطلاق قافلة طبية في البحيرة

كما أعلنت المديرية عن توافر 10 عيادات تشمل عيادتين للباطنة، وعيادتين للأطفال، وجراحة، وعظام، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة، وأسنان، وجلدية »، على أن يكون الكشف والعلاج مجانا.

وكانت قد نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، ومديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، قافلة طبية لخدمة أهالي قرية فزارة وتوابعها.

قافلة طبية مجانية في المحمودية

وخلال القافلة تم الكشف الطبي على 1230 مواطنا بمختلف التخصصات «الجراحة العامة والمناظير - الباطنة والصدر - الأطفال - النساء والتوليد - العظام - الجلدية- الأسنان -السمنة والتغذية - المسالك البولية -الباطنة والفيروسات الكبدية والحميات -الجراحة والأوعية الدموية - تحاليل طبية»، مع صرف العلاج اللازم بالمجان.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

ويتم تنظيم القوافل الطبية تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية المجانية.