إيمي سمير غانم: لو رجع بي الزمن سأفكر قبل خوض فيلم «غش الزوجية».. لماذا؟

قالت الفنانة إيمي سمير غانم، إنها لا تخشى الوقوف على المسرح أمام الجمهور، وورثت حب المسرح من والدها الراحل الفنان سمير غانم، لكنها تخشى الوقوف أمام كاميرا السينما أو التلفزيون.

أضافت «ايمي»، لـ«الوطن»، أنها تعتز بكل تجاربها وأعمالها الفنية، رغم قلة عدد أفلامها ومسلسلاتها، لافتة إلى أن مشاركتها في فيلم «غش الزوجية»، أرهقها للغاية، ولو عاد بها الزمن فستفكر في قرار خوضه بسبب شدة الإرهاق في تحضيراته وتصويره.

وكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ13، الفنانة إيمي سمير غانم، وزوجها الفنان حسن الرداد، عن مجمل أعمالهما.