تدشين مشروع «قدرة» لتعليم السيدات صناعات الجلود في مركز شباب دجوى ببنها

دشن مركز شباب إشراف دجوى ببنها، برئاسة الدكتور إبراهيم أبو الريش رئيس مجلس إدارة المركز، مبادرة مجتمعية تحت مسمى «قدرة» لتعليم السيدات والفتيات صناعات الجلود، من بينها صناعات الحقائب والحافظات الجلدية والأحزمة وغيرها من المنتجات، وذلك بحضور عدد من الشركاء المجتمعيين، بينهم رشا الصياد وانتصار الشال وعبد الباسط الجاويش أعضاء مبادرة «قدرة».

نقلة فكرية ومجتمعية واقتصادية

وقالت الدكتورة نجلاء الفرماوي، مدير مكتب المبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية، إن المشروع ضمن المشاريع والمبادرات التي تتبناها محافظة القليوبية برعاية اللواء عبد الحميد الهجان، وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بهدف إحداث نقلة فكرية ومجتمعية واقتصادية للمرأة الريفية عبر خلق فرص عمل حقيقية من خلال التطبيق العملي لما تدربن عليه.

معارض تسويقية المتدربات

وأشارت إلى أنه سيتم تبني أعمال المتدربات وعمل معارض تسويقية لهن من خلال صندوق تمويل المشروعات ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات.

وأضافت أن المحافظة بدورها تثمن مثل تلك المشروعات، خاصة التي تشارك فيها «البطلات» من السيدات، مشيرة إلى أن المشروع جاء برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وبالتعاون مع مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة.