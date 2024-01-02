رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تدشين مشروع «قدرة» لتعليم السيدات صناعات الجلود في مركز شباب دجوى ببنها

كتب:

حسن صالح
05:45 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
مبادرة تعليم الفتيات والسيدات ببنها

مبادرة تعليم الفتيات والسيدات ببنها

دشن مركز شباب إشراف دجوى ببنها، برئاسة الدكتور إبراهيم أبو الريش رئيس مجلس إدارة المركز، مبادرة مجتمعية تحت مسمى «قدرة» لتعليم السيدات والفتيات صناعات الجلود، من بينها صناعات الحقائب والحافظات الجلدية والأحزمة وغيرها من المنتجات، وذلك بحضور عدد من الشركاء المجتمعيين، بينهم رشا الصياد وانتصار الشال وعبد الباسط الجاويش أعضاء مبادرة «قدرة».

نقلة فكرية ومجتمعية واقتصادية

وقالت الدكتورة نجلاء الفرماوي، مدير مكتب المبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية، إن المشروع ضمن المشاريع والمبادرات التي تتبناها محافظة القليوبية برعاية اللواء عبد الحميد الهجان، وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بهدف إحداث نقلة فكرية ومجتمعية واقتصادية للمرأة الريفية عبر خلق فرص عمل حقيقية من خلال التطبيق العملي لما تدربن عليه.

معارض تسويقية المتدربات

وأشارت إلى أنه سيتم تبني أعمال المتدربات وعمل معارض تسويقية لهن من خلال صندوق تمويل المشروعات ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات.

وأضافت أن المحافظة بدورها تثمن مثل تلك المشروعات، خاصة التي تشارك فيها «البطلات» من السيدات، مشيرة إلى أن المشروع جاء برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وبالتعاون مع مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة.

اقرأ المزيد:

وكيل «رياضة القليوبية» يتابع تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

جامعة بنها تختتم مبادرة «مدينتي أحلى» ضمن مهرجان الأنشطة المتكاملة

جدول محاضرات مبادرة تأهيل طلاب جامعة بنها لسوق العمل.. الدراسة أون لاين

محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الكشف عن أمراض السمنة والتقزم بمدارس بنها

محافظ القليوبية يتفقد معارض مبادرة تخفيض أسعار السلع في بنها وشبرا

انطلاق مبادرة «الطالب المنتج» في جامعة بنها

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في بنها

جامعة بنها تطلق مبادرة صناعة آمنة وذكية وصديقة للبيئة.. جوائز للفائزين

تفاصيل مبادرة «ابتكر وانتج وطور» بجامعة بنها.. جوائز مالية للفائزين

رئيس جامعة بنها: مبادرة «إحنا معاك» تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية
بقلم حسن صالح