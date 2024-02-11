محافظ الشرقية يوجه باستكمال تطوير حي المستشارين بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء أمس، شوارع مدينة الزقازيق لمتابعه النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة.

القضاء على الزحام المروري

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شوارع الخشاب والفتح والأمن الغذائي والقومية التي من المقرر أن تشهد توحيد اتجاه حركة السيارات بهم لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري، خاصة أوقات الذروة وتسهيل الحركة داخل المدينة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

أعمال الرصف والتطوير بمنطقة حي المستشارين

وتوجه المحافظ لمنطقه حي المستشارين بمدينة الزقازيق والتي شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل من بنية أساسية وأعمال رصف ورفع كفاءة للشوارع، موجها رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والنقل لعمل المقايسات اللازمة لاستكمال أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

وقدم علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بشوارع منطقة أبو حسين، وتم الإشارة إلى أنه جار تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحه 34 ألف متر مسطح تقريباً وبتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك بعد أن تم إزالة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأضاف رئيس مركز الزقازيق أنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة كفر أبو حسين على مساحة 32 ألف متر مسطح وعمل الفورمة ووضع طبقات الأساس اللازمة للبدء في أعمال رصف الإنترلوك بالشوارع المتبقية.