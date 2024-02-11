التفاصيل الكاملة لشخصيات فيلم «Michael» قبل عرضه 

كشفت شركة «ليونزجيت» عن فريق العمل الكامل لفيلم «Michael» الذي يتناول السيرة الذاتية لأسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، والذي يحمل توقيع المخرج أنطوان فوكوا، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في 2025.

ويقوم ببطولة الفيلم جعفر جاكسون هو ابن شقيق النجم الراحل ويجسد شخصية عمه ضمن أحداث الفيلم، وبجانب «جعفر» يضم فريق عمل الفيلم الممثل المرشح لجائزة أوسكار كولمان دومينجو ومايلز تيلر.

تفاصيل الأبطال المشاركين في فيلم «Michael»

يلعب جوليانو كرو فالدي البالغ من العمر 9 سنوات دور مايكل جاكسون في مرحلة الطفولة، وبداية رحلة صعوده إلى الشهرة مع إخوته في الفريق الذي عرف بـ «جاكسون 5»، وكشف المخرج أن تسكين هذا الدور كان من أصعب الأدوار النسبة له، موضحا: «فإن اختيار من يجسد شخصية مايكل في مرحلة الطفولة كان أكثر صعوبة من اختيار دور الكبار، لأنه أين تجد ممثلًا طفلًا يتمتع بمهارات أعظم فنان على الإطلاق»، متابعا: «ولكن موهبة جوليانو الخام التي لا يمكن إنكارها وضعته على رأس قائمتنا»، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول».

ويلعب الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو دور والد مايكل جاكسون، جو جاكسون، بينما تقوم بدور الأم كاثرين جاكسون الممثلة نيا لونج، التي وصفت شخصيتها بأنها «ركيزة لا تصدق من القوة والنعمة لعائلة جاكسون بأكملها».

والمقرر أن يلعب مايلز تيلر دور جون برانكا، الذي أصبح مديرًا لمايكل بعد جو جاكسون، وكان له دور فعال في المساعدة في بدء حياته المهنية المبكرة كفنان منفرد.