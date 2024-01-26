ضبط مالك شركة هارب من 255 سنة حبس في الشيخ زايد

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد من المطلوبين للعدالة، خلال حملات أمنية مكبرة، أسفرت عن النتائج التالية:

ضبط عامل مقيم بمحافظة المنيا، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، وغرامة مالية وحبس فى قضية تبديد.

ضبط مالك شركة مقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، مطلوب التنفيذ عليه في 149 حكم في قضايا شيكات، بإجمالى عقوبات بالحبس 255 سنة، وكفالات مالية.

ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل، والمحكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة.

ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة ببا محكوم عليه بالحبس 73 سنة في 38 قضية تبديد.

ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة ببا محكوم عليه بالحبس 46 سنة و10 أشهر في 31 قضية تبديد، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.