«صفقة الأسرى الآن».. مظاهرات في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين في ساحة «الحامة» بتل أبيب، اليوم السبت، للمطالبة بإقالة الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة للكنيست في أسرع وقت، واتمام صفقى لتبادل المحتجزين في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، وفق ما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية قبل قليل.

وردد آلاف المتظاهرين، الذين ملأوا الساحة هتافات «الانتخابات الآن»، وكان من بين المتحدثين في المظاهرة، تشين حمو يوغيف، من مستعمرة «كريات شمونة»، وشيرال هوجي موفاكيم، الذي أصيبت عائلته بجروح خطيرة في عملية طوفان الأقصى.

كما شارك الآلاف في المظاهرة بمنطقة «قيسارية»، فيما يتجه البعض الآن نحو منزل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وذلك لمطالبته باتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الآن، وليس في أي وقت آخر.