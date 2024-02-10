تقارير إسرائيلية: واشنطن تحذر تل أبيب من عواقب عملية عسكرية في رفح خلال رمضان
كتب:
محمد عزالدين
09:55 م | السبت 10 فبراير 2024
الأوضاع في غزة
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن الولايات المتحدة طلبت من حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم شن عملية عسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة، خلال شهر رمضان المبارك، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم السبت.
وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تعتقد أن أي عملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في رفح خلال شهر رمضان، ستؤدي إلى تصعيد شامل في المنطقة.