تقارير إسرائيلية: واشنطن تحذر تل أبيب من عواقب عملية عسكرية في رفح خلال رمضان

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن الولايات المتحدة طلبت من حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم شن عملية عسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة، خلال شهر رمضان المبارك، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم السبت.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تعتقد أن أي عملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في رفح خلال شهر رمضان، ستؤدي إلى تصعيد شامل في المنطقة.