إزالة 6 حالات تعديات على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 22 في القليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ22، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها.

جاء ذلك، خلال الحملة المكبرة التي ترأسها بمركز شبين القناطر بقرية كفر طحا، إذ جرى إزالة 6 حالات على مساحة 1500 متر مربع، وتنوعت المخالفات بين منازل بالطوب الأبيض ومسلحات خرسانية، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تطبيق القانون على المتعدين

وأوضح الهجان، أنّ المحافظة بكل أجهزتها، لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

محاسبه أي مسؤول يتقاعس

وخلال الجولة، وجه محافظ القليوبية، بمصادرة شونة طوب أبيض ومواد بناء بنطاق مدينة قليوب، على طريق قليوب شبين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومنع إنشاء مثل هذه الشون التي تمثل المصدر الرئيسي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية، مشددًا على محاسبه أي مسؤول يتقاعس في أداء عمله، ويسمح بإقامة هذه الشون بنطاق قريته.

ووجه بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، طبقًا للقانون 119 لسنه 2008 بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.