تكريم 3 مديري مدارس وعامل عهدة في أول أيام الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية

انتظمت الدراسة اليوم مع بدء الترم الثاني في مدارس محافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ومع انتظام الدراسة الترم الثاني في مدارس محافظة الإسكندرية، تفقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الأحد، عدة مدارس بالمحافظة في إدارة الجمرك التعليمية، لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية.

تكريم مدير مدرسة في أول أيام الدراسة بالإسكندرية

وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة محمد رجب الابتدائية، وأشاد بانتظام الدراسة والإشراف المدرسي والانضباط الإداري ومستوى النظافة وأصدر تعليماته بتكريم مديرة المدرسة.

تكريم مديرة المدرسة وعامل عهدة

واستأنف مدير تعليم الإسكندرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الباب الأخضر الابتدائية، وشدد على تفعيل النشاط الثقافي بمكتبة المدرسة، وأصدر تعليماته بتكريم مديرة المدرسة وعامل العهدة.

كما تفقد مدرسة الشهيد عبد المنعم سند الابتدائية وأشاد بانضباط العملية التعليمية وتفعيل حصة المشاهدة وتنظيم ندوة عن ترشيد استهلاك المياه وتفعيل النشاط الرياضي، وأصدر تعليماته بتكريم مدير المدرسة لقيامه بتركيب قطع المياه الموفرة ترشيدًا للاستهلاك.