«معلومات الوزراء»: 10% زيادة في عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة المتنقل

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء، أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل، بلغ 75.80 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023، مقابل 69.06 مليون مشترك في نوفمبر 2022، بنسبة زيادة 9.76%.

وتأتي هذه الزيادة في عدد المُشتركين بخدمة الإنترنت نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

زيادة في عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة

أوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن هناك زيادة في عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة المتنقل خلال 2023، وفقًا لدراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.