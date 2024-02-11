«الري» تعلن عن عدة تغييرات في المناصب القيادية بالوزارة

أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية، قرارا بتغييرات في القيادات بوزارة الموارد المائية والري بتجديد تعيين المهندس مجدي إبراهيم، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة سوهاج بديوان عام الوزارة.

هشام صابر حسن علي شهاب للعمل مديرًا عاما للتقييم والمتابعة

كما أصدر الوزير قرارًا بتعيين صفاء يوسف محمد فتح الله، مدير عام الادارة لصيانة الصرف بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمكلفة للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، كما كلف الوزير المهندس هشام صابر حسن علي شهاب للعمل مديرًا عاما للتقييم والمتابعة بديوان عام الوزارة للقيام بعمل رئيس الأدارة المركزية للمباني والشئون بمصلحة الري.

كما كلف الوزير المهندس حسن فاروق أبو المعاطي للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفني بالهيئة العامة لحماية الشواطئ والمنتدب للعمل مديرًا عاما للإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بجنوب سيناء.

وكلف الوزير المهندس شعبان محمد العبسي للعمل كمدير عام للإدارة العامة لصيانة صرف بالهيئة العامة لمشروعات الصرف والمنتدب للعمل مديرًا عامًا لصيانة صرف القليوبية.