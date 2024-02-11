آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

بدأت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأحد، تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية من الطلاب الراغبين في إعادة تصحيح المواد الدراسية المختلفة، وتستمر حتى الثلاثاء 27 فبراير الجاري.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في وقت سابق، فتح باب التظلمات للفصل الدراسي الأول 2023- 2024 للشهادة الإعدادية اليوم الأحد، وحددت مقر التقدم بالتظلم داخل ديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وذلك تيسيرا على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، حيث يكون مقر التقديم في أقرب مكان لمحل سكنهم.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية، 35 جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، مشيرة إلى أنه يحق للطالب وولي أمره الاطلاع على كراسة الإجابة في المادة التي تم التظلم بشأنها، وذلك للتأكد من الحصول على حقه في الدرجات كاملة بشكل عادل.

ولفتت مديرية التربية والتعليم إلى أنه سيتم تحديد موعد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية للطالب وولي أمره للاطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم.