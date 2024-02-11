الليلة.. نيجيريا وكوت ديفوار في مباراة حاسمة لاعتلاء عرش القارة السمراء

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نيجيريا وكوت ديفوار في مباراة حاسمة لاعتلاء عرش القارة السمراء»، والتي تنطلق اليوم في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وبعد مرور 24 يوما فقط على لقاء الفريقين بمرحلة المجموعات في المسابقة، تتجدد الإثارة بين كوت ديفوار ونيجيريا في مواجهة أهم حينما يلتقيان في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وسبق أن التقى المنتخبان على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان الذي يستضيف النهائي أيضا بالجولة الثانية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة المقامة حاليا في كوت ديفوار، حيث انتصر المنتخب النيجيري على نظيره الإيفواري بهدف دون رد.

ويحلم منتخب نيجيريا بالحصول على لقبه الرابع في كأس الأمم الأفريقية بعد نسخ 1980 و1994 و2013، بينما يتطلع منتخب كوت ديفوار للتويج بالبطولة للمرة الثالثة بعد نسختي 1992 و2015.

وينتظر محبو الساحرة المستديرة في القارة الأفريقية الكثير من الإثارة والندية في اللقاء ولا سيما أن المنتخبين يحتلان المركزين الثاني والثالث بقائمة أكثر المنتخبات قيمة تسويقية في البطولة ويطمع منتخب نيجيريا الذي يتواجد حاليا في المركز 24 عالميا والسادس أفريقيا إلى مواصلة تفوقه على كوت ديفوار في اللقاءات الرسمية للمباراة الثالثة تواليا.