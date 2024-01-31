مدرب منتخب أنجولا: هدفنا الفوز على نيجيريا.. و«أوسيمين» لاعب عظيم

قال مدرب منتخب أنجولا بيدرو جونسالفيز، إنّ فريقه يبذل قصارى جهده في كأس الأمم الإفريقية «كان 2023» وهي ليست بطولة سهلة، موضحًا: «نعمل بجد ولدينا هدف منشود وهو الفوز بكل مباراة، ونريد إسعاد الجمهور من خلال العمل وتقديم مباريات مهمة للغاية».

وأضاف جونسالفيز، في مداخلة مع الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج «كان 2023»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نجهز الفريق في آخر 4 سنوات ونعمل بكل ما لدينا حتى نتمكن من الفوز واجتزنا دور المجموعات ثم دور الـ16، ونسعى إلى تحقيق الفوز بكل المباريات المقبلة».

وتابع مدرب منتخب أنجولا: «مباراة دور الـ16 كانت صعبة للغاية، عشنا لحظات صعبة لكننا حاولنا بكل ما نملك من إمكانيات السيطرة على المباراة وتمكننا من الاعتماد على إمكانياتنا في الجانب الدفاعي ووسط الملعب والمهارات الفردية لاختراق دفاعات الخصم، وبخاصة أن ناميبيا منتخب كبير لديه قدرات عالية، لكننا ركزنا بشكل جيد في المباراة حتى نحقق الفوز وهو ما تمكنا منه».

وواصل: «بالنسبة إلى مباراة الدور ربع النهائي، فإن نيجريا منتخب مصنف ولديه العديد من اللاعبين الكبار في إفريقيا والعالم، وبكل تأكيد فيكتور أوسيمين لاعب عظيم وكبير للغاية، وعناصر الفريق تؤثر علينا وعلى كل الفرق، ولكن هدفنا المنشود في المباراة سيكون التركيز وتحقيق الفوز».