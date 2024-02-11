وائل جسار يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة «كل وعد»

كشف الفنان وائل جسار، عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «كل وعد».

موعد طرح أغنية وائل جسار الجديدة

ونشر الفنان وائل جسار البوستر الخاص بالأغنية عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «بعد طول انتظار، غداً (كل وعد) على جميع المنصات YOUTUBE - DEEZER - ANGHAMI».

وكان قد طرح وائل جسار البرومو الخاص بالأغنية عبر حسابه.

وكان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «ظروفي معنداني» عبر «يوتيوب» التي تعاون فيها مع الشاعر هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام وتقول كلمات الأغنية:.

في إحساس ماليني

وفي خوف ودموع فى عيني

مش قادر أداريها

ظروف معنداني بتجبرني

حبيبي انساك ظروف كتير تاني