بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور إيبارشية القوصية للمرة الأولى

زار الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، إيبارشية القوصية، للمرة الأولى، منذ تأسيس الإيبارشية.

كان في استقباله نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران الإيبارشية، حيث بدأ صاحب الغبطة زيارته الرعوية، بلقاء مجمع كهنة الإيبارشية، في لقاء أبوي، بحضور الأنبا مرقس، بمقر المطرانية.

وخلال اللقاء، احتفل الحاضرون بتذكار السيامة الكهنوتية لغبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

وفي سياق متصل، شارك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، حفل تكريم الخدام، الذين اجتازوا الندوات زيا، التي نظمتها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، خلال العامين الماضيين.

وأكد بطريرك الأقباط الكاثوليك خلال كلمته على ضرورة أن نكون جميعًا أعضاء فاعلين في كنائسنا، مشيرًا إلى أهمية الإصغاء، والتمييز في حياتنا.