بطريرك الأقباط الكاثوليك يكرم مجتازي الندوات التكوينية للجنة الأسقفية

تحت شعار «أرسلهم ليعلنوا ملكوت الله»، شهد اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، حفل تكريم الخدام، الذين اجتازوا الندوات التكوينية، التي نظمتها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، خلال العامين الماضيين.

حفل التكريم بأسيوط

أقيم حفل التكريم، بدار أم المحبة، بأسيوط، بمشاركة الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو مكاتب التعليم المسيحي، من مختلف الإيبارشيات، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى خدام الكنائس الكاثوليكية بمصر.

بدأ الاحتفال بفقرة الترانيم الروحية، بقيادة كورال الأنبا أنطونيوس الكبير، بإيبارشية أسيوط، أعقبها كلمة الأب البطريرك حول «أهمية العمل الجماعي».

وأكد بطريرك الأقباط الكاثوليك ضرورة أن نكون جميعًا أعضاء فاعلين في كنائسنا، مشيرًا إلى أهمية الإصغاء، والتمييز في حياتنا، كما شدد بطريرك الأقباط الكاثوليك ضرورة توجيه أفعالنا نحو بنيان الآخر، لأن روح الله يعمل فينا دائمًا.

تلا ذلك، محاضرة بعنوان «وثيقة الثقة المرجوة»، ألقاها نيافة الأنبا دانيال، ثم تم تكريم الخدام، الذين اجتازوا الندوات التكوينية، التي نظمتها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، خلال العامين الماضيين.

وفي الختام، جرى توزيع الشهادات التذكارية على المحتفى بهم، من قبل صاحب الغبطة، الذي أنهى الاحتفال بصلاة الإرسال.