«الخارجية الفلسطينية»: إعدام الطفلة هند وعائلتها جريمة جنائية دولية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة إعدام الطفلة هند رجب البالغة من العُمر «6 سنوات» وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر في قطاع غزة، قائلة: «يجب على المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها وإصدار مُذكرات جلب وتحقيق بحق الجناة ومحاكمة مُجرمي الحرب الإسرائيليين».

جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي

ووفقًا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أكدت الوزارة، في بيان، أن هذه الجريمة تعتبر مثالًا حيًّا وواضحًا يُعبّر عن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين عامة، والأطفال منهم بشكل خاص، إذ بلغ عدد الشهداء الأطفال وفقًا لوزارة الصحة أكثر من 12 ألفًا.

أشارت «الخارجية الفلسطينية»، إلى أن هذه الجريمة المُعقدة والواضحة المعالم والموثقة، خاصة في ظل العقلية الانتقامية التي تُسيطر على قرارات وتصرفات قوات الاحتلال في قطاع غزة، تدق أجراس إنذار خطيرة على حياة عشرات الآلاف من المفقودين في القطاع، خاصة في ظل سيطرة العقلية الانتقامية على قرارات وتصرفات جيش الاحتلال في عموم القطاع، داعية إلى تشكيل فريق تحقيق أممي لمُباشرة عمله فورًا، وبشكل ميداني لتوثيق مجازر قوات الاحتلال وتقصي الحقائق بشأن حياة المُعتقلين والمفقودين.

وحشية الاحتلال

أكدت الوزارة أن استشهاد المواطنين بمن فيهم الأطفال لا يجب اعتباره رقمًا بل قصة حياة المواطنين الذين يعيشون على أرض الوطن، الذي سرقته قوات الاحتلال ودمرت عائلات ومحوها من سجلات السكان، وقصة آلاف الأطفال الذين تركتهم بلا مأوى وبلا أمهات وآباء بسبب وحشية الاحتلال واستخفافه بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي والتزامات دولة الاحتلال.