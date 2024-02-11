توقيع بروتوكول تعاون بين مهرجاني «الأقصر» و«خريبكة» السينمائيين

وقع مهرجاني الأقصر للسينما الإفريقية، والسينما الإفريقية بخريبكة، بروتوكول تعاون، بحضور الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والمخرج حسن بنجلون أحد أعضاء مجلس مهرجان خريبكة بالمغرب، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.

وجرى توقيع بروتوكول التعاون كل من المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر، والكاتب ثلاث عبد العزيز مدير الإعلام والتواصل بمهرجان خريبكة السينمائي.

صناعة الأفلام

قال الفنان محمود حميدة، خلال توقيع البروتوكول، كان لدي تساؤل دائم لماذا لا يوجد معنا سينمائيون عرب آخرون، ولماذا لا أقوم بصناعة فيلم في المغرب، ولماذا لا تقوم المغرب بصناعة فيلم مصري، بل لا يوجد تبادل ثقافات وصناعة سينما لدينا في الوطن العربي، إلى أن فهمت في النهاية أن الوطن العربي يتعامل معنا، بأننا لنا الريادة بأننا أصحاب الصناعة العربية.

صناع السينما

تابع: «علينا وعلى صناع السينما الشباب من بعدنا، أن يضعوا أيديهم في أيدي بعضهم البعض، ويؤمنون بالمساواة ويعززون التعاون المتبادل، لأننا لدينا صناع وإمكانيات ومتطلبات السوق أيضا، ولذلك أطالب بالتكاتف والتعاون، بل والمشاهدة لأنها عادة، وأن يتعود الجمهور على مشاهدة أفلامنا، سواء الأفلام المغربية في مصر أو الأفلام المصرية في المغرب، مثلما كان الجمهور في المغرب العربي يشاهد الفيلم المصري وكانوا يطلقون عليه حينها الفيلم العربي».

قالت المخرجة عزة الحسيني، إن أحد أدوار وأهداف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، خلق مساحة للتعاون والإنتاج المشترك في المنطقة العربية، وهذا دور صناع السينما جميعا.