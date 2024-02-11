«التعليم» توجّه نصائح مهمة للطلاب في أول أيام الترم الثاني: نظموا أوقاتكم

خصصت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، الحصة الأولى في المدارس اليوم، عن تضحيات الشرطة لتنمية روح الولاء والانتماء برجال الشرطة المصرية البواسل لدى الطلاب، في إطار توجيهات أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بتفعيل الاحتفال بعيد الشرطة «25 يناير».

وأكدت مديرية التعليم في القاهرة، انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني 2024، وارتفاع نسبة حضور الطلاب في المدارس، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية، في إطار تطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة.

نصائح هامة للطلاب مع بدء الترم الثاني

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في القاهرة بعض النصائح المهمة للطلاب لجميع المراحل التعليمية، التي يجب اتباعها في بداية الفصل الدراسي الثاني.

- إعداد خطط جيدة لتنظيم وإدارة الوقت.

- تنظيم جدول للمذاكرة بشكل أسبوعي.

- الاستفادة من المنصات التعليمية لوزارة التربية والتعليم.

- متابعة القنوات التعليمية وحصص البث المباشر التي يقدمها أفضل المعلمين.

- تحصيل الدروس أولا بأول حتى لا تتراكم المعلومات.

- تجنب الأخطاء السابقة في الفصل الدراسي الأول وابدأ من جديد.