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محمود فوزي لـ«في المساء مع قصواء»: لا ننتظر إيضاح حقائق عن معبر رفح من أحد

كتب:

هبة أمين
11:02 ص | الأحد 11 فبراير 2024
قصواء الخلالي

قصواء الخلالي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني منصة وطنية عريضة تضم أطياف المجتمع كافة وتعبر عن رأيه، مؤكدا أنّ الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية هو الأكثر وضوحا، وهو المُعلن والحاسم ولا مواربة فيه.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج في المساء مع قصواء، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة CBC: «نحن كمواطنين مصريين لا نستقي معلوماتنا من الرئاسة في أمريكا أو قاعات محكمة العدل الدولية لأننا نرى الواقع»، مؤكدا أنّ الموقف المصري هو الأكثر وضوحًا في الأزمة، ولا ننتظر إيضاح حقائق عن معبر رفح من أحد، لا الرئيس الأمريكي ولا حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

مساعدات غزة

وأكد أنّ مصر رفضت دخول مزدوجي الجنسية من المعبر قبل إنفاذ المساعدات إلى غزة، والمنسق العام للحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان، وقف أكثر من مرة أمام معبر رفح وأكد أنّه مفتوح طوال الوقت.

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بقلم هبة أمين