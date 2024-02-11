تحرير 358 محضرا تموينيا في حملات تفتيشية بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة، على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز، على مدار يومين.

وأسفرت الجهود عن تحرير 358 محضرا تموينيا متنوعا، ما بين 175 محضر مخالفات مخابز، و183 محضر أسواق؛ لوجود مخالفات نقص وزن، وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط نخالة وكربونات وسلع غذائية

وأشار المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه من أبرز المحاضر التي جرى تحريرها، محضر جنح السادات ضد صاحب مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية السابعة، لحيازته 30 طن نخالة خشنة، و10 أطنان جولتين، و40 طن كربونات الكالسيوم بدون مستندات ومجهولة المصدر.

كما جرى تحرير محضر جنح مركز الشهداء، بناحية زاوية الناعورة، ضد صاحب مصنع لصناعة الأعلاف، لحيازته 5 أطنان نخالة خشنة بدون مستندات مجهولة المصدر، و4 محاضر جنح مركز شبين الكوم ضد أصحاب محلات سلع غذائية وأعلاف، لحيازتهم كمية قدرها 1530 زجاجة زيت طعام مدعم بقصد البيع في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، وكذا ضبط 800 كجم مكرونة، و1350 عبوة عصير، و2 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر.

استمرار الحملات التموينية

من جانبه، شدد محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع، ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري، وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية، وتطبيق القانون على الجميع، وعدم التهاون مع المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.