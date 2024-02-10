ضبط سيارة نقل محملة بـ5 أطنان سكر وأرز مجهول المصدر في قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، من ضبط سيارة محملة بـ5 أطنان من السكر والأرز، مجهول المصدر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط كميات من الأرز والسكر

وقالت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة قنا، في بيان صحفي، إنه أثناء متابعة شاذلي البرنس نائب رئيس المدينة الأعمال الميدانية بدائرة مركز قنا، تم ضبط سيارة نقل محملة بـ 5 طن سكر وأرز.

وتابع مجلس مدينة قنا، أنه تم إخطار ياسر فهمي، مسئول تموين مركز قنا، وتسليمه السيارة للمتابعة على أعمال توزيعها على القرى بالأسعار المقررة قانوناً، بسعر 27 جنيه للكيلو السكر.

وبحسب البيان، يأتي ذلك في إطار ما تنتهجه الدولة لمجابهة جشع التجار، وتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة غير منضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي المخالفين، لإعادة تحقيق الانضباط في الأسواق، وفقاً لتوجيهات المحافظ .