تضمين «علوم المسنين» في المناهج الدراسية قريبا.. وحزمة خدمات جديدة لرعايتهم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لتطبيق حزمة جديدة من الخدمات للمسنين، تتضمن توفير البيئة الآمنة لهم وتهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة في جميع مناحي الحياة، وبناء قدرات المتعاملين معهم.

إنجاز التعاملات مع الجهات

تُطبق الحزمة مباشرة، وفق مصادر حكومية لـ«الوطن»، عقب الموافقة النهائية عليها من مجلس النواب، وتتضمن مشاركة المسنين في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسنين، فضلاً عن تيسير سبل إنجاز التعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأن تكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون أي مزاحمة.

وضمن حزمة الخدمات الجديدة، إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس، فضلاً عن تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة.

توفير الظروف المناسبة

ستعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، فضلاً عن توفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها.

أخيراً تستهدف حزمة الخدمات الجديدة مشاركة المسن في برنامج التدريب والتأهيل وفقاً لاحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة، وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة.