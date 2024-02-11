القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق خارج جنوب لبنان لأول مرة

كشف أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من لبنان، عن تناول وسائل الإعلام اللبنانية لنبأ قيام الاحتلال الإسرائيلي بنقل الفرقة المدرعة 36 من منطقة قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان.

وقال «سنجاب» إن وسائل الإعلام اللبنانية والسياسيين في لبنان تناولوا هذا الخبر بمزيد من الحذر والتكهن بأنه ربما تكون هناك عمليات عسكرية أكبر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، مع تصاعد وتيرة العمليات على مدار اليومين الماضيين.

أضاف: «هناك العديد من العمليات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني من بين عشرات القذائف التي سقطت على الجنوب اللبناني، كانت هناك عملية في شمال مدينة صيدا، هذه المنطقة التي لم يصلها القصف من قبل، وهي خارج الجنوب اللبناني في الأساس، تقع في شمال نهر الليطاني، وهي أقرب للعاصمة اللبنانية بيروت منها إلى الجنوب، فهي بضعة كيلو مترات من العاصمة بيروت، في حين أنها تبعد أكثر من 60 كيلومترا عن الحدود الجنوبية».

وتابع: «أيضًا في منطقة حولا، بالأمس، جرى استهداف محيط مسجد وسقط ضحيتان جراء هذا الاستهداف، وهناك أكثر من 8 جرحى يتلقون العلاج حاليًا في المستشفيات، وبالتالي هناك غارات عنيفة من بين العديد من الغارات التي تستهدف إما منازل أو مناطق مفتوحة أو عمليات تمشيط على طول الحدود اللبنانية».