بـ3 جنيهات.. مكون سحري لإزالة بقع الكلور من الملابس الملونة والبيضاء

بقع الكلور من أصعب المشكلات، التي تواجه بعض السيدات، لعدم القدرة على التخلص منها، خاصة في الملابس الملونة، ويصعب ارتداؤها مرة أخرى، لذا فإن هناك مكونا سحريا، تكلفته لا تتجاوز 3 جنيهات، يمكن استخدامه لإزالة البقع بدقائق معدودة.

يُعد الكلور من الأشياء التي تؤثر سلبًا على الملابس خاصة الملونة، إذ تعمل على تغيير لونها، وظهور بقع مختلفة عليها، لذا تواجه السيدات مشكلة، عند إزالة بقع الكلور، لأنها تترك أثرًا على الملابس، لذا يمكن التخلص من هذا الأمر، بإعداد خليط بسيط، لا تتعدى تكلفته بعض الجنيهات، بحسب موقع «Bright Side».

خطوات إزالة الكلور من الملابس الملونة والبيضاء

هناك عدة خطوات يمكن اتباعها لإزالة الكلور من الملابس، إذ يمكن إعداد خليط من ملعقة كبيرة من البيكنج صودا، أي بما يعادل باكيت بيكنج صودا، ووضع كمية قليلة من الماء، والتقليب جيدًا، حتى تتحول إلى خليط سميك، يسهل فرده على الملابس.

خليط من البيكنج بودر لإزالة البقع

يوضع خليط البيكنج صودا بأي أداة، مثل فرشاة أسنان قديمة، ووضعه على بقع التبيض، أو التي تغير لونها، بسبب تأثير الكلور، وتركها لمدة ساعة على الأقل حتى يجف المعجون، ثم يتم غسل المعجون من الملابس بفرشاة أسنان قديمة، وستجد ربة المنزل نتائج مذهلة، إذ تختفي بقع الملابس الطبية تمامًا، وتعود كما كانت.

يتراوح سعر باكيت البيكنج صودا بين 3 و4 جنيهات

يتراوح باكيت البيكنج صودا بين 3 و4 جنيهات، لكنه يؤدي حلًا سحريًا، في إزالة بقع الكلور، من الملابس الملونة والبيضاء بسهولة، وفي وقت قصير، بدلًا من استخدام مسحوق، يأتي بنتائج عكسية.