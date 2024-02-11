أماكن شراء الملابس الشتوي في الأوكازيون بالقاهرة والمحافظات

بعد مرور أيام قليلة على بدء موسم الأوكازيون الشتوي، تشهد عدد من الأسواق المصرية في القاهرة الكبري والمحافظات المختلفة، حالة رواج وإقبال كبير من المواطنين على شراء الملابس الشتوي، وذلك بعد إعلان وزارة التموين التخفيضات على الملابس التى تصل لـ70%.

مناطق لشراء الملابس الشتوي فى الأوكازيون بأسعار مخفضة فى القاهرة والمحافظات

وتضم القاهرة الكبرى والمحافظات المصرية عددا كبيرا من الأسواق الشعبية التي تشهد تخفضيات كبيرة على بيع الملابس الشتوي خاصة بعد إعلان تخفيضات الأوكازيون، وتمثل هذة المناطق حالة رواج وإقبال من قبل ملايين المصريين الذين يبحثون عن أرخص الأسواق وأيضا الجودة الجيدة للملابس المعروضة والمتوفرة لجميع الفئات العمرية.

محافظة القاهرة والجيزة

- شارع فيصل بالجيزة.

- شارع العريش وشارع ضياء بحي الهرم.

- سوق ميدان الجيزة.

- وكالة البلح، بوسط القاهرة.

- سوق الموسكي، بوسط القاهرة .

- منطقة سط البلد بالقاهرة.

- سوق العتبة،بالقاهرة.

محافظة الإسكندرية

- شارع خالد ابن الوليد.

- محطة الرمل.

- شارع سعد زغلول.

- سوق المنشية.

- كليوباترا

محافظة سوهاج

- شارع المدارس.

- نجع أبو شجرة.

- الأسواق الأسبوعية في المراكز.

محافظة السويس

- حي الأربعين.

- شارع أحمد عرابي.

- شارع النمسا.

- شارع التحرير بحي السويس.

محافظة بورسعيد

- منطقة سوق البالة.

- حي الجمرك.

محافظة شمال سيناء

- سوق الخميس.

- سوق الصعايدة.

- محال بيع الاستوك.

- سوق الثلاثاء.

- مدينة بئر العبد.

- سوق المحطة القريب.

- السوق الرئيسي بقرية رمانة.

محافظة المنيا

- شارع الحسيني القبلي.

- وسط مدينة المنيا.

- شارع ابن خصيب البحري والقبلي.

محافظة أسيوط

- حي السنتر القديم أو المول الشعبي.

- أسواق القيسارية.

- مولات أسيوط الشعبية.

محافظة البحر الأحمر

- منطقة سوق البازارات في السوق القديم بوسط المدينة.

محافظة القليوبية

- شارع عطا في بنها.

- الأسواق الشعبية في مراكز المحافظة وتتمثل فى كلا من «سوق الاثنين ببنها - سوق الأحد بشبين القناطر، وشبرا الخيمة - سوق الخميس بطوخ وقليوب».

- أسواق إمام الوكيل فى بشبين القناطر.

- معرض التسوق بشبرا الخيمة.

- موقف بنها العمومي.

- منافذ ومعارض التخفيضات التي تقيمها الغرفة التجارية.

محافظة كفر الشيخ

- سوق الخميس.

- وسط مدينة الحامول.

- منطقة المزلقان الوسطاني.

محافظة الدقهلية

- شارع العباسي.

- شارع السكة الحديد.

- محلات الموسكي.

آخر أيام الأوكازيون الشتوي

هذا وسوف تستمر تخفيضات الأوكازيون الشتوي، وفقا لوزارة التموين حتى السبوع الأول من الشهر المقبل في جميع المحافظات، ويتضمن التخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية ومفروشات المنازل بكل تفاصيلها والأدوات المنزلية.