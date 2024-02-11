مراسل القاهرة الإخبارية: قصف عنيف لعدد من أحياء غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن القصف الإسرائيلي لا زال يتصاعد بشكل ملحوظ على قطاع غزة، وتشهد مدينة غزة قصفا عنيفا لعدد من الأحياء ولا سيما حي الشيخ رضوان، الذي يقع في المنطقة الشمالية.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن حيي الزيتون وتل الهوى بالمنطقة الجنوبية لهذه المدينة، يشهدان قصفا مكثفا من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت منازل المواطنين وممتلكاتهم ما أحدث دمارا واسعا.

وأوضح أن بلدتي جباليا وبيت حانون، واللتان تقعان في المنطقة الشمالية لقطاع غزة تتعرضان لقصف من المدفعية الإسرائيلية التي تتزايد بشكل ملحوظ باتجاه منازل المواطنين في شمال قطاع غزة، كما أن منطقة السودانية في غرب غزة لا زالت تتعرض لقصف من الزوارق الحربية الإسرائيلية بشكل متواصل وعنيف على الطريق الساحلي لتلك المنطقة.

وأشار إلى أن المنطقة الجنوبية لوادي غزة، والتي تبدأ من المحافظة الوسطى، والتي شهدت قصفا عنيفا طال مخيم النصيرات، وهو المخيم الأول الذي يقع جنوب هذا الوادي، إذ قصف السوق الرئيسي للمخيم وعدد من المنازل، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء والإصابات.

ولفت إلى أن مدينة خان يونس تشهد توغل عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية منذ ما يزيد على شهرين من الآن، إذ يجرى تفخيخ مربعات سكنية بأكملها من ثم تفجيرها، وتنفيذ ذلك في حيي الأمل والمنارة.