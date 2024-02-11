مرتبات المعلمين 2024 بالزيادات الجديدة.. احسب قبضك كام

حصلت الوطن على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، والذي يشمل من بين فئاته المعلمين، ويكون ذلك من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

قانون التأمينات الاجتماعية

وتناقش لجان البرلمان مشروع القانون المقدم إليها، من أجل اعتماد الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام قليلة.

أعضاء هيئة التعليم المخاطبين

ونص القانون على أنه بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم والقانون رقم 103 لسنة 1961، تكون زيادة كبير المعلمين 310 جنيهات شهرياً، ومعلم خبير 280 جنيها، ومعلم أول أ 240 جنيهًا، ومعلم أول 170 جنيهًا، ومعلم أو معلم مساعد 130 جنيهًا.

الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية

وبالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تكون الزيادة للدرجة الممتازة 310 جنيهات، والعالية 280 جنيهًا، مدير عام 240 جنيهًا، والأولى 170 جنيهًا، والثانية 130 جنيهًا، والثالثة 110 جنيهات، والرابعة فما دونها 100 جنيه.