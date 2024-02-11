إيرادات «القومي لتنظيم الاتصالات» تتعدى 9 مليارات و800 مليون جنيه

استعرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي 2022/2023 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث أكد الجهاز على إيجابية المؤشرات المالية التي تحققت.

تحقيق اجمالي إيرادات بلغت نحو 9.81

وتمثلت إيجابية المؤشرات المالية فيما يلي:

• تحقيق إجمالي إيرادات بلغت نحو 9.81 مليار جنيه بنسبة 110% من المستهدف البالغ نحو8.91مليار جنيه، وبزيادة 13% عن إيرادات العام السابق البالغة نحو 8.70 مليار جنيه.

• تحقيق فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ نحو 6.62 مليار جنيه بنسبة 118% من المستهدف البالغ 5.62 مليار وبزيادة 13% من فائض العام السابق البالغ 5.85 مليار جنيه.

موارد الخزانة العامة للدولة

• المساهمة في موارد الخزانة العامة للدولة بمبلغ 7 مليارات جنيه تمثلت في فائض للحكومة وضريبة على الدخل وضريبة على القيمة المضافة نتيجة لنشاطه عن السنة المالية 2022/2023.

• جرى صرف مبلغ 2 مليار جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة «مشروع حياة كريمة، وتغطية الطرق، وتغطية المناطق الحدودية»

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2022/2023.