«صحة النواب» توصي بإنشاء معهد قومي لعلاج الأورام في الشرقية

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بإنشاء معهد قومي لعلاج الأورام بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن سرعة الانتهاء من مستشفى الأورام بالزقازيق، وذلك بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

مستشفى الرمد بالزقازيق

من جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن مستشفى الرمد بالزقازيق سيدخل الخدمة خلال أشهر قليلة إذ من المنتظر افتتاحه خلال شهر مايو المقبل، جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن تأخر تشغيل مستشفى الرمد.

وطالب النائب حاتم عبدالعزيز خلال الاجتماع بضرورة تشغيل وحدة المهدية الصحية، والتي تم الانتهاء من إنشائها ومدها بعدد كبير من الأجهزة، إذ رفضت مديرية الصحة بالمحافظة استلامها بسبب بعض المشكلات الفنية، وهو ما رد عليه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه ليس لديه مانع في استلامها فورا عقب تلافي الملاحظات التي رصدتها لجنة الاستلام ومنها عدم وصول التيار الكهربائي الخفيف، وعدم جاهزية وحدة إطفاء الحريق.

مستشفى الكبد بمدينة هيهات

وأوصى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بضرورة مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية المسئولة عن أعمال البناء، بسرعة التواصل مع المقاول المختص لتلافي كافة الملاحظات حتى تتوفر الخدمة لأهالي المهدية.

كما أوصت اللجنة بمد مستشفى الكبد بمدينة ههيا بجهاز أشعة مقطعية إلى جانب عدد آخر من المستلزمات، ووعد مسئولو وزارة الصحة بتوفير جهاز الأشعة المقطعية وباقي المستلزمات.