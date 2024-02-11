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هالة خليل: قدمت فيلم أحلى الأوقات بفطرتي.. و«مبقدرش أتفرج عليه»

كتب:

أميرة عزالدين
06:16 م | الأحد 11 فبراير 2024
هالة خليل

هالة خليل

قالت المخرجة هالة خليل، إنها شاركت بعدة أعمال متنوعة في السينما والدراما، ولكن يظل فيلم أحلى الأوقات من أشهر أعمالها، مشيرة إلى أنه كان أول أعمالها، ولم تفكر في المجتمع أو المتلقي وقتها، واعتمدت على طفولتها واحتياجها لأصدقائها من هذه الفترة وتخيلت هذه المرحلة بتفاصيلها وحولتها لفكرة عمل سينمائي.

السينما وتأثيرها في المجتمع

وأضافت هالة خليل خلال ندوتها في مهرجان الأقصر بالسينما الأفريقية والتى تحمل عنوان السينما وتأثيرها في المجتمع، أنها كانت فى حالة من الارتباك وعدم الثقة فيما تقدمه، حتى تفاجأت بالدكتور محمد العدل منتج العمل يعلن عن رغبته في مشاركة الفيلم في أحد المهرجانات الكبرى.

وأوضحت أنها تخشى من مشاهدة فيلم أحلى الأوقات، قائلة: «مقدرش أتفرج عليه ولو شوفته بيتعرض بهرب منه»، مشيرة إلى أنها قدمت الفيلم بفطرتها لذلك لا تدرى مدى قيمته.

سر جملة «عايزة ورد يا إبراهيم»

وأشارت خليل إلى أن انتشار جملة عايزة ورد يا إبراهيم من الفيلم والتي يستخدمها الجمهور في عيد الحب، جعلها تشعر بالحزن من الرجال لتقصيرهم بشدة مع السيدات وبحثهم عن الحب والاهتمام، قائلة: «معقول بقالنا 20 سنة بندور على طريقة اهتمام إبراهيم والاحتياج للحب والورد».

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