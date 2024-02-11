أسامة الجندي: يغفر الله في إحدى ليالي شعبان لكل عباده إلا المشرك والمشاحن (فيديو)

فسر الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، لم أركَ تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ».. رواه الإمام أحمد والنسائي.

ترفع الأعمال في شهر شعبان

وقال «الجندي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «سيدنا النبي بيعلمنا هنا، على إدراك خصوصية الزمان، فلو كل إنسان منا أدرك هذه الخصوصية، يبني سلوكه على هذا الإدراك، فشهر شعبان كان يكثر فيه سيدنا النبي من الصيام، لأنه يحب أن ترفع أعماله إلى الله وهو صائم».

ليلة النصف من شعبان

تابع: «هناك ليلة فى شهر شعبان وهي النصف من شعبان، لها خصوصية عظيمة عند الله، ويطلع الله فيها على عباده ويغفر لهم، إلا المشرك والمشاحن، وعلينا أن نصفي فيها أنفسنا، ونترك كل المعاصي، ونعمل الصالحات بما دعانا إليه الشرع الشريف».