أفضل 3 أدعية لتفريج الهم والغم.. رددهم في شهر شعبان

دعاء تفريج الهم من الأدعية التي يلجأ إليها العديد من المواطنين في الأوقات الصعبة وضيق الحال، آملين من الله أن يساندهم في معاناتهم وأن يحسن أوضاعهم ويخفف عنهم، فالدعاء عبارة عن علاج يلجأ إليه الكثير من المواطنين في أوقات الضعف والضيق، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» عدد من الأدعية التي يستحب الاستعانة بها في هذا الإطار.

دعاء تفريج الهم

دعاء تفريج الهم من الأدعية التي يحرص على ترديدها الكثير من المواطنين بشكل دوري أو مستمر، وقال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الدعاء هو خير ما يقوم به المواطن حين تضيق دُنياه ويزيد ثقل الحمل، في هذه الأوقات على العبد أن يطلب من ربه أن يعاونه.

ولفت إلى أن دعاء تفريج الهم من الأدعية التي ينصح بأن يرددها العباد مع بداية شهر شعبان، لما في هذا الشهر من خير كبير وبركة كثيرة، واحتمالية استجابة الدعاء خلال شهر شعبان تكون أكبر من احتمالية استجابته في غيره من الشهور والأوقات.

دعاء تفريج الهم المستحب

وفي حديثه عن دعاء تفريج الهم، أكد رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن هذا الدعاء هو واحدا من الأدعية التي لم يرد لها نص مٌعين أو صيغة مٌعينة على العبد أن يقوم بترديدها في كل مرة وكل وقت، بل يٌمكن الاستعانة بأي أدعية تخطر على البال.

وأشار إلى عدد من الصيغ التي تأتي ضمن دعاء تفريج الهم من المستحب الاستعانة بها خلال الدعاء ومنها:

- اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم. ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كن فيكون، رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها

- اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين

- اللهم اجعلني بك قائمًا، ولك صائمًا، وعلى ذكرك وشكرك دائمًا.