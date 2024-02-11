موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات.. تخفيضات تصل إلى 30%

يترقب المواطنون موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات المختلفة، خاصة أنه يوفر كل السلع الاستراتيجية بتخفيضات تصل إلى 30%، ويعد أحد أهم المعارض التي تخدم المواطنين في تلك الفترة من كل عام، بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، إنه تم انطلاق معرض أهلا رمضان في عدد من المحافظات، بينما سينطلق المعرض في كل محافظات مصر خلال أسابيع قليلة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في ربوع مصر للسنة العاشرة على التوالي.

موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات

وأضاف «الوكيل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انطلاق معرض أهلا رمضان يعد استمرارًا للدور الوطني للقطاع الخاص، وفي شراكة تامة مع الحكومة، فيما يخص السلع الغذائية، مشيرا إلى أن الافتتاحات تكون تباعا خلال الأيام المقبلة بالتحديد مع يوم 15 فبراير وحتى الأسبوع المقبل.

سلع معارض أهلا رمضان في المحافظات

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، توفير مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية، منها اللحوم، والسكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، وذلك بهدف مواجهة آثار التضخم بسبب الأحداث العالمية.

واُفتتح عدد من معارض أهلا رمضان في المحافظات، وهي «الفيوم، وبني سويف، والقليوبية، على أن تُجرى الافتتاحات الأخرى تباعا.