رمضان 2024.. الصور الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي

تنشر الوطن، الصور الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم، من داخل لوكيشن التصوير ولقطات من بعض المشاهد المقرر عرضها في المسلسل الذي يشارك في الموسم الرمضاني المُقبل 2024، والذي يلعب بطولته الفنان خالد النبوي.

مسلسل إمبراطورية ميم مأخوذ عن رواية قصة تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، والتي قدمتها من قبل النجمة فاتن حمامة في مطلع السبعينيات، ويلعب فيه خالد النبوي شخصية مختار أبو المجد، الذي قرر أن يتفرغ لتربية أبنائه وبناء إمبراطورية ميم.

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، ومن الأطفال منى زاهر وآدم وهدان، عن قصة الأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.